Reynaldo Gianecchini começa quimioterapia amanhã

Gianecchini continuará internado e será acompanhado pelas equipes coordenadas pelos professores Drs. Yana Novis, Raul Cutait e David Uip, segundo nota do hospital. A doença, que atinge os linfócitos (células de defesa do organismo), foi diagnosticada após o ator ser internado no hospital com suspeita de faringite.

Em comunicado divulgado pela Central Globo de Comunicação, Gianecchini falou sobre a doença. "Estou pronto para a luta e conto com o carinho e amor de todos vocês". O ator estava em cartaz com a peça Cruel, que estreou em 27 de junho no Teatro Faap, na zona oeste de São Paulo. O espetáculo foi suspenso por tempo indeterminado.