Reynaldo Gianecchini deixa hospital em São Paulo O ator Reynaldo Gianecchini deixou o Hospital Sírio-Libanês, no centro de São Paulo, agora à tarde, após receber alta médica. Gianecchini conversou rapidamente com a imprensa e agradeceu o carinho do público. O ator foi diagnosticado com linfoma não-Hodgkin de células T, um tipo mais raro da doença que afeta os linfócitos (células de defesa). O início do tratamento de quimioterapia precisou ser adiado depois que o ator apresentou um sangramento durante a introdução do cateter venoso central, no último dia 20.