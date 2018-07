Reynaldo Gianecchini deve receber alta na sexta-feira

Gianecchini foi diagnosticado com linfoma não-Hodgkin de células T, um tipo mais raro de câncer que afeta os linfócitos (células de defesa). O início do tratamento foi adiado devido a um sangramento durante a introdução do cateter venoso central no último sábado, 20. O cateter venoso central é um tubo implantado no paciente para facilitar a administração dos quimioterápicos e preservar as veias. Não é comum ocorrer sangramento durante o implante.

A Assessoria de imprensa do espetáculo garantiu que o ator não possui nenhuma rede social e desmentiu todas as mensagens veiculadas por possíveis perfis de Reynaldo Gianecchini na internet.