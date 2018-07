Reynaldo Gianecchini é diagnosticado com linfoma O ator Reynaldo Gianecchini foi diagnosticado com linfoma não-Hodgkin. Ele está internado no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde o dia 1.º de agosto. A assessoria de imprensa da Rede Globo confirmou a doença e divulgou nota do ator em que ele afirma estar pronto para a luta. Há mais de 20 tipos de linfoma não-Hodgkin. Entre os linfomas, é o tipo mais incidente na infância. Em geral, quando diagnosticado precocemente, apresenta bom prognóstico em relação ao tratamento. A equipe médica do hospital só confirmou o período de internação.