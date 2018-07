Reza forte

É uma oração poderosa, que qualquer candidato a presidente da República deveria fazer, todo dia, ao acordar. Popularizada pelos Alcoólicos Anônimos, a Oração da Serenidade já ajudou muita gente a se recuperar e não serve só para os bebuns, mas também para os dependentes de drogas, de jogo, de sexo e até mesmo de poder. Ou alguém duvida que o poder aja como uma droga em certas pessoas, levando-as a fazer qualquer coisa para manter o vício? Só isso pode explicar, sem justificar, as mentiras, vergonhas e crimes de tantos viciados em poder. A maioria não tem cura, nem quer se curar, para eles a política é "uma cachaça".

No caso de Lula é diferente, ele ficou tão poderoso que deve achar que o poder é que é viciado nele. Mas até ele já fez o elogio da serenidade, quando criticou o "terrorismo eleitoral". É óbvio que nenhum governo que vier mudará substancialmente o que está funcionando bem. Ninguém vai privatizar a Petrobrás nem acabar com o Bolsa-Família; ninguém vai instituir a censura ou mudar a política econômica.

Alguns problemas são insolúveis a curto e médio prazo, ou estão fora do alcance dos governos, são atrasos culturais brasileiros que só mudam ao longo de gerações. Outros, dependem de inteligência, competência e coragem para enfrenta-los. É dessa sabedoria para distinguir uns dos outros que eles precisam.

Desde a empulhação do Plano Cruzado, do confisco de Collor e da nossa moratória internacional, com todas as suas consequências, ninguém acredita mais em soluções mágicas ou revolucionárias. Os brasileiros começam a perceber que tudo é um processo, que é feito de avanços e atrasos, mas não para. E não depende só da vontade política dos governantes.

O País melhorou, é claro, mas quase tudo ainda precisa melhorar muito. A começar pelas campanhas políticas. Dai-nos serenidade para escolher quem pode fazer melhor o que precisa ser feito. Parece o óbvio, mas é o sábio.