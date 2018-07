'Rezemos sempre por nós, um pelo outro', diz Francisco

"Irmãos e Irmãs, boa noite. Vocês sabem que o dever do conclave era de dar um bispo a Roma. Parece que meus irmãos cardeais foram buscá-lo quase no fim do mundo. Mas, estamos aqui. Agradeço-vos pela acolhida - à comunidade diocesana, ao seu bispo. Obrigado. Antes de tudo, gostaria de fazer uma oração pelo nosso papa emérito, Bento XVI. Rezemos todos juntos por ele, para que Deus o abençoe e Nossa Senhora o proteja." (Oração do Pai Nosso, da Ave Maria e do Glória ao Pai.)

"E agora comecemos esse caminho bispo e povo, bispo e povo. Esse é o caminho da Igreja de Roma, que é aquela que precede na caridade a todas as outras Igrejas. Um caminho de fraternidade, de amor, de confiança entre nós. Rezemos sempre por nós, um pelo outro, rezemos por todo o mundo, para que exista uma grande fraternidade. Desejo que esse caminho de Igreja, que hoje começamos e ajudará a mim e ao meu cardeal vigário aqui presente, seja frutuoso para a evangelização dessa tão bela cidade. E agora gostaria de dar uma bênção, mas antes vos peço um favor. Antes de o bispo abençoar o povo vos peço que vocês rezem ao Senhor para que me abençoe. A oração do povo pedindo a bênção pelo seu bispo. Façamos em silêncio essa oração de vocês por mim"