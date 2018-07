RF divulga mudanças na declaração de bens de viajantes A Receita Federal lança nesta sexta-feira, 16, a Declaração Eletrônica de Bens de Viajante (e-DBV), que deverá ser utilizada durante deslocamento internacional e no despacho aduaneiro de bagagem acompanhada. O regulamento do novo sistema está publicado em instrução normativa no Diário Oficial da União (DOU). Ainda nesta sexta-feira o subsecretário de Aduana e Relações Internacionais da Receita, Ernani Checcucci, vai divulgar detalhes sobre a declaração.