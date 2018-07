Rhodia mantém plano de investimento no País O grupo químico francês Rhodia pretende investir pelo menos US$ 200 milhões em suas operações no Brasil até 2014, mantendo a média dos últimos cinco anos. É o que disse ontem o presidente mundial da companhia, Jean-Pierre Clamadieu, que veio a São Paulo para a festa dos 90 anos da multinacional no Brasil. Ele traçou um cenário otimista sobre o Brasil e disse que a empresa estuda novos produtos a partir do etanol. A Rhodia também avalia oportunidades de aquisição que possam complementar seus negócios no País. Em 2008, a empresa tirou do Brasil 17% do faturamento de 4,7 bilhões.