Ribeirão já tem mais casos de dengue do que em 2009

A Secretaria Municipal de Saúde, no entanto, já considerava a situação epidêmica. O órgão teme que ocorra a explosão de casos entre março e abril - há ainda 2.632 casos suspeitos.

O Estado de Mato Grosso do Sul também sofre com a doença. Desde o início do ano foram registrados 2.384 casos, segundo boletim divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde. Os casos de dengue hemorrágica também aumentaram nos últimos dois meses: de 5, em janeiro, para 29, em fevereiro.

GUARUJÁ

Surpreendido com o aumento do número de Boletins de Ocorrência (BO) registrados na cidade por morte suspeita, o delegado titular do Guarujá, Cláudio Rossi, instaurou inquérito coletivo para apurar as causas de mais de 85 mortes ocorridas em fevereiro.

"É normal o registro de BO por morte suspeita, mas o número mais que dobrou em fevereiro. Somado a isso há o fator dengue, com muitas reclamações de pessoas que perderam familiares", disse o delegado.