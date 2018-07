Ribeirão limita aprovação automática na rede municipal

"O planejamento e a avaliação vão caminhar juntos, já que faremos o acompanhamento dos alunos", comenta Débora. Para ela, a medida vai elevar a autoestima dos estudantes, que não poderão desanimar. "A experiência da progressão continuada tem mostrado que a criança precisa aprender, com algo pensado, gestado, discutido." Segundo ela, havia insatisfação, mas a votação do CME foi tumultuada, com as pessoas contrárias ao fim da progressão continuada tentando adiar a decisão: o fim da medida foi por 14 votos a 5.

"Não é reprovar, punir, mas devemos amparar o aluno no seu processo de aprendizagem, capacitando também os professores e diretores, envolvendo todos", disse Débora. Ela foi diretora de escola pública estadual e disse que a filosofia da progressão continuada é importante, mas "na prática houve distância entre o pensar e o realizar". Para 2010, o município adotará avaliações bimestrais e reforços escolares e contratará mais professores.