Ribeirão Preto atinge meta de leitos por habitante no País Integrar os instrumentos de atendimento psiquiátrico em rede seria o modelo ideal de assistência em saúde mental no Brasil, segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP). A associação apresentou ontem, em Ribeirão Preto, o modelo regional que atende 26 municípios paulistas (cerca de 1,2 milhão de habitantes). "Não é perfeito, mas é um paraíso perto do que há no País. E, se existe aqui, pode existir em outros lugares", disse o vice-presidente da ABP, Luiz Alberto Hetem.