Ribeirão Preto confirma duas mortes

As mortes por dengue de dois moradores de Ribeirão Preto, em São Paulo, foram confirmadas ontem pela Secretaria Municipal da Saúde. Uma terceira morte está sendo investigada. A primeira delas ocorreu no dia 24 de janeiro. A aposentada Aparecida Teresinha Bartoli de Paula, de 66 anos, tinha problemas cardíacos e a dengue agravou o seu quadro, que já era crítico. Na madrugada do domingo passado, a também aposentada Leda Gallão de Oliveira, de 47, que sofria de asma e bronquite, morreu após 17 dias de internação.

O caso suspeito é o de uma mulher de 54, que morreu com quadro hemorrágico. O Instituto Adolpho Lutz investiga se foi por dengue, febre amarela, leptospirose ou gripe suína.