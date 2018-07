Ribeirão Preto, em SP, deve ter greve de ônibus na 2ª

De acordo com o vice-presidente do Sindicato dos Empregados das Empresas de Transporte Urbano de Ribeirão Preto (Seturp), Alcides Lopes, uma nova assembleia deverá ser realizada na tarde desta sexta-feira, da qual participarão os funcionários que trabalham no período da tarde.

Lopes afirmou ao estadao.com.br que a greve pode ser recusada na reunião desta tarde. Como, no entanto, parte dos trabalhadores já recusou a proposta do governo, é provável que uma nova recusa seja feita nessa segunda reunião.

A primeira proposta das empresas Transcorp e Turbe foi feita no último dia 21. As companhias ofereceram à categoria reajuste salarial de 5%. Os trabalhadores querem, no entanto, 15%. Na tarde da última quinta-feira, em uma segunda negociação, a Prefeitura de Ribeirão Preto, em perceria com as empresas responsáveis pela categoria, elevaram a oferta para 6,3%. Mas o Seturp recusou a proposta nesta sexta-feira.