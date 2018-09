Ribeirão Preto faz mutirão contra doença Com 984 casos de dengue registrados neste ano até o dia 16, Ribeirão Preto iniciou ontem o primeiro mutirão de combate à doença em seis bairros. Na quarta-feira passada, o Instituto Adolfo Lutz confirmou a primeira morte por dengue na cidade e no Estado. A auxiliar de enfermagem Flávia Patrícia Quirino, de 36 anos, morreu no dia 27 de janeiro. Um laboratório particular tinha confirmado a morte por dengue, mas só nesta semana houve a comprovação por um laboratório credenciado pelo SUS. Flávia foi vítima da dengue clássica e sofreu diversas complicações.