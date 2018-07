A Secretaria Municipal da Saúde de Ribeirão Preto confirmou mais duas mortes por dengue. Ambas, de homens, ocorreram no final de semana. As vítimas tinham 54 (quadro de cirrose hepática e dengue, morreu com pneumonia) e 84 anos (tinha pneumonia). A cidade computa neste ano cinco mortes de pessoas e 14.258 casos.