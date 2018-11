Ribeirão Preto já tem mais de 13 mil casos de dengue A epidemia de dengue em Ribeirão Preto continua com aumento do número de casos confirmados. Do começo do ano até hoje, a Secretaria Municipal da Saúde já computou 13.046 casos, além de quase 4.500 casos suspeitos, que aguardam resultados de exames laboratoriais. Cerca de 300 agentes da Divisão de Controle de Vetores continuam intensificando o combate aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, o transmissor da doença, em vários bairros que preocupam.