Ribeirão Preto-SP confirma 3ª morte por gripe suína

Hoje, as funcionárias grávidas do Ministério Público Federal (MPF) em todo o País foram liberadas de comparecer ao trabalho até o dia 31 de agosto por causa da Influenza A (H1N1). O MPF também vai recomendar às empresas prestadoras de serviço a adoção de medida semelhante às funcionárias gestantes. Se houver possibilidade, as mulheres liberadas poderão, a critério da chefia imediata, fazer o serviço em casa.