Ribeirão Preto-SP já tem 984 casos de dengue em 2011

RIBEIRÃO PRETO - A Secretaria da Saúde de Ribeirão Preto (SP) divulgou hoje que a cidade já tem 984 casos de dengue neste ano. O boletim epidemiológico indica que em janeiro foram registrados 743 casos e os outros 241 ocorreram em fevereiro.

A região com mais casos confirmados é a zona leste, com 364 ocorrências. A zona norte soma 213 e a central, 209. Em 2010, Ribeirão Preto teve a sua pior epidemia de dengue, com mais de 30 mil casos, além de nove mortes por dengue (cinco delas por hemorrágica).