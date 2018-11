Ribeirão Preto-SP registra 4 mortes por dengue este ano

Das quatro mortes, duas foram pelo quadro hemorrágico e duas por dengue com complicações de outras doenças. Desde janeiro, Ribeirão Preto já teve 12.405 casos de dengue. Desses, 180 foram graves e outros 258 precisaram de internações dos pacientes.

Nos últimos dias, dez mortes suspeitas foram descartadas e outras quatro são investigadas. No ano passado, Ribeirão Preto teve a sua pior epidemia da doença, com quase 30 mil casos confirmados. Nove pessoas morreram (cinco delas com o quadro hemorrágico).