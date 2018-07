Ribeirão Preto-SP registra temperatura recorde

O órgão começou a fazer medições há cinco anos e desde então as temperaturas máximas têm se elevado gradativamente. Por sinal, o calor foi a maior reclamação dos eleitores nesse segundo turno da eleição municipal. Nesta segunda, logo cedo o calor já dava sinais de que seria forte mais uma vez, com os termômetros em 30ºC às 9 horas. Já para os próximos dias estão previstas pancadas de chuva na cidade, mas o calor deve continuar. A intensidade, porém, será reduzida um pouco, só que ainda assim os termômetros podem marcar até 38ºC .

Meteorologistas apontam como causa desse tempo uma massa de ar quente e seco sobre a região. A questão geográfica também influencia para elevar o calor e reduzir a umidade relativa do ar na cidade, que bateu na casa de 21% na tarde desta segunda. Com as chuvas previstas, a expectativa é de que a umidade volte a subir nos próximos dias.