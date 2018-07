Apesar do início do período de estiagem e da chegada do frio, os casos de dengue em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, continuam aumentando. A cidade teve, até ontem, 18.133 casos confirmados neste ano. Outros 4,8 mil casos suspeitos aguardam resultados de exames laboratoriais. Ribeirão Preto já teve cinco mortes confirmadas por dengue hemorrágica ou de outras doenças agravadas pela dengue em 2010.