Ricardo Gomes feliz: tem todas as peças para 'decisão' na Libertadores

"Agora nós podemos abordar as duas competições que disputamos (Campeonato Paulista e Taça Libertadores) com mais consistência, time forte e estruturado", ressalta o treinador. "Qualquer mudança que faça na equipe não será mais para administrar a situação, mas sim para melhorar a equipe."

O tão cobrado time ideal está mais próximo. O esquema com duas linhas de quatro jogadores na defesa e no meio-campo já está definida. A única variação, que até pode ocorrer amanhã, no Paraguai, é a utilização de três atacantes em sistema muito parecido com o que entrou em campo, domingo, diante da Ponte Preta e saiu vitorioso (2 a 0). Só os nomes que podem mudar: Marcelinho Paraíba e Fernandinho disputam posição no setor ofensivo.

Washington conseguiu se garantir na equipe com os dois gols em Campinas, senão também estaria correndo risco de não iniciar a partida da Libertadores como titular.

JOGO PODE SER DECISIVO

Hoje o Once Caldas, líder do grupo são-paulino na competição, enfrenta o Monterrey, em Manizales, na Colômbia. Se vencer, complica o São Paulo. Livraria seis pontos de diferença para os demais na liderança e deixaria o time paulista com uma obrigação ainda maior de vencer. O pior é que o Nacional começou mal na Libertadores, mas já mostra evolução.