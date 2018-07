Ricardo Gomes mostra primeiros sinais de melhora após cirurgia

A sedação que mantinha o treinador em coma induzida foi retirada nesta quarta e, de acordo com os médicos do Hospital Pasteur, na zona norte do Rio de Janeiro, ele reagiu aos estímulos de forma satisfatória. Depois de duas horas sem sedativos, Ricardo Gomes , abriu os olhos e fez movimentos motores/

"Estamos muito otimistas com a recuperação dele. Não tenho dúvidas que além de todos os esforços médicos, a força e a energia de todos está ajudando nesse processo", disse a jornalistas o médico neurocirurgião, José Antônio Guasti, responsável pela operação no treinador.

Os médicos identificaram uma ligeira dificuldade do treinador em mexer o lado direito do corpo. O AVC atingiu principalmente o lado esquerdo do cérebro do treinador. As consequências de um problema como esse são sentidas no lado do corpo posto ao atingido pelo AVC.

Ainda nesta quarta-feira, Ricardo Gomes, que também foi jogador da seleção brasileira entre as décadas de 1980 e 1990, vai começar o tratamento de fisioterapia motora e respiratória.

"O trabalho de fisioterapia no leito faz parte da terapêutica multidisciplinar e é fundamental para o reforço muscular e para a progressiva retirada dos aparelhos de respiração artificial", explicou o médico Ricardo Periard.

Ricardo Gomes permanece respirando com a ajuda de aparelhos, mas a ventilação mecânica será retirada aos poucos conforme a reação do treinador. Ele deve permanecer ao menos mais três dias no centro de terapia intensiva no hospital.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)