Ricardo Gomes recebe alta e deixa hospital após 21 dias

"O Ricardo está perfeitamente lúcido, recuperando toda a força motora no lado direito, mas o braço ainda se movimenta com limitações. Fala praticamente tudo, articula bem as palavras. A recuperação foi muito boa", declarou a jornalistas o neurocirurgião José Antônio Guasti.

A alta do treinador estava programada inicialmente para a próxima terça-feira, mas para evitar o assédio da imprensa e uma exposição emocional maior, os médicos optaram por uma saída discreta do hospital.

O treinador já está em casa e se recupera bem da neurocirurgia a que foi submetido há três domingos.

Ricardo Gomes começou a passar mal a beira do gramado do estádio do Engenhão quando comandava seu time contra o Flamengo, pelo campeonato brasileiro, há três semanas.

Ele foi socorrido e levado para o hospital onde poucas horas depois foi operado.

Segundo os médicos, o treinador recuperou bem as funções motoras e está planamente lúcido.

A volta ao trabalho esse ano está sendo descartada e o treinador vai manter as sessões de fisioterapia e fonoaudiologia em casa.

"Não temos um prazo para a volta ao trabalho, mas quem sabe em breve não temos uma surpresa", afirmou Guasti.

Gomes, de 46 anos, foi jogador da seleção brasileira e dirigiu a equipes de base do Brasil.

Ele comandou também outras equipes no Brasil e na França.

No ano passado , quando dirigia o São Paulo, apresentou uma leve isquemia.

(Por Rodrigo Viga Gaier)