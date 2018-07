Ricardo Gomes vê o São Paulo de perto

Ricardo Gomes não vê a hora de voltar a trabalhar no banco de reservas, após uma ruptura em um vaso cerebral. Hoje, contra o Monte Azul, pelo Campeonato Paulista (17 horas), ele estará na Arena Barueri, mas vai assistir ao jogo do alto, como costumava fazer seu auxiliar Milton Cruz. "Agora os papéis estão invertidos", afirmou ontem o treinador, esbanjando bom humor.

Milton vai ficar na beira do gramado e Ricardo estará no camarote. "Eu estou me sentindo tão bem que, por mim, trabalharia amanhã (hoje). Mas vou cumprir até quarta-feira o prazo, que não será modificado", diz o técnico. Nesse dia ele vai fazer nova avaliação médica. "Espero logo estar liberado. Em Barueri, vou acompanhar o time, mas não ficarei no campo."

Ricardo Gomes sofreu bastante desde que foi hospitalizado. Sua família ficou muito preocupada, mas ele manteve a calma. Até agora não sabe o motivo do problema e, após o susto, sabe que terá de mudar seus hábitos. "Eu não fumo e isso é bom. Mas agora preciso aprender a me cuidar, acho que tenho de emagrecer um pouco mais."

Ricardo acompanhou o treinamento de ontem no CT da Barra Funda. Conversou com o auxiliar Milton Cruz e garantiu que o amigo tem carta branca para comandar a equipe.

TIME SOB PRESSÃO

Crise é uma palavra muito forte, mas o São Paulo que não se arrisque a tropeçar hoje no Monte Azul. O time tricolor vem de duas derrotas consecutivas (para o Palmeiras por 2 a 0 e o Once Caldas por 2 a 1), está apenas em sexto no Paulista e em segundo do Grupo 2 da Libertadores. "Esperamos uma reação imediata", afirma o vice-presidente de futebol, Carlos Augusto de Barros e Silva.

Mas o time terá vários desfalques. Renato Silva está machucado, Xandão suspenso e Washington, Jorge Wagner e Marcelinho serão poupados. As novidades são Alex Silva e Rodrigo Souto.