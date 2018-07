Ricardo Montalbán, da 'Ilha da Fantasia', morre nos EUA Ricardo Montalbán, o ator nascido na Cidade do México que ganhou o estrelato com os musicais da MGM nos Estados Unidos e mais tarde saltou à fama mundial como o personagem ''senhor Roarke'', ou ''patrão'', do seriado A Ilha da Fantasia, faleceu na manhã de hoje em sua casa, em Los Angeles. Montalbán tinha 88 anos. A morte de Montalbán foi anunciada em uma reunião da Câmara de Vereadores de Los Angeles pelo vereador Eric Garcetti, representante do distrito onde vivia o ator. Garcetti não especificou a causa da morte. Montalbán era astro do cinema mexicano quando a MGM o convocou em 1946 para trabalhar nos EUA. Montalbán protagonizou os filmes Party, On an Island With You e Neptune''s Daughter, com Esther Williams. Montalbán se casou com a atriz Georgiana Young em 1944 e eles tiveram quatro filhos. Em 1951, quando Montalbán filmava o faroeste Além do Missouri, no qual contracenou com Clark Gable, caiu do cavalo e ficou coxo pelo resto da vida, o que conseguiu esconder nas filmagens. Mas ele ficou mesmo conhecido no mundo inteiro como o personagem "mister Roarke", no seriado A Ilha da Fantasia. Seu personagem era chamado de ''patrão'' por outro personagem do seriado, o anão Tattoo, interpretado pelo ator Hervé Villechaize, que morreu em 1993 de uma doença grave. O seriado foi transmitido entre 1978 e 1984 nos Estados Unidos e na América Latina.