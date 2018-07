Ricardo Teixeira renuncia a cargo no comitê executivo da Fifa

Em carta ao presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), Nicolás Leoz, Teixeira comunica sua renúncia "irrevogável" do comitê da entidade que comanda o futebol mundial.

"Fui indicado pelo comitê executivo dessa conceituada entidade continental para integrar o comitê da Fifa em 1994 e, a partir dessa data, trabalhei com determinação para defender os interesses do futebol no nosso continente", disse Teixeira na breve carta, em que agradece o "apoio" de seus companheiros dirigentes.

A renúncia de Teixeira acontece uma semana depois de ele deixar o comando da CBF, que presidia desde 1989. Ele disse que precisa cuidar de sua saúde.

Sem interlocução com a presidente Dilma Rousseff nos preparativos do país para sediar o Mundial, Teixeira também teve atritos com a Fifa. Ele chegou a entrar em rota de colisão com o presidente da entidade, Joseph Blatter, ao sinalizar apoio ao candidato de oposição, Mohamed Bin Hammam, na eleição para o comando do órgão no ano passado.

Blatter se distanciou recentemente de seus companheiros no comitê executivo, dizendo que ele não os escolhe, já que são nomeados por suas respectivas confederações continentais.

O comitê executivo da Fifa perdeu quatro de seus integrantes por casos de corrupção nos últimos dois anos.

Teixeira era alvo de denúncias de irregularidades. Ele estaria entre dirigentes que supostamente receberam propina da empresa de marketing ISL nos anos 1990 para garantir contratos lucrativos de direitos de TV e patrocínios de Copa do Mundo à companhia.

A ISL faliu em 2001, e a Fifa prometeu divulgar os dados de um processo na Justiça suíça sobre o tema.

