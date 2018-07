Rice está na Polônia para assinar acordo de defesa

A secretária de Estado americana, Condoleezza Rice, chegou nesta quarta-feira a Varsóvia para assinar formalmente um acordo que prevê a instalação de parte de um escudo de defesa antimísseis americano em território polonês. O acordo, fechado na última quinta-feira e que será concretizado durante a visita de Rice à Varsóvia, encerra 18 meses de negociações e inclui as exigências feitas pela Polônia com relação à segurança do país como compensação por abrigar o escudo americano. Pelo plano, a Polônia aceita a instalação de dez mísseis interceptadores em uma antiga base militar perto da costa polonesa do Mar Báltico. Em troca, os americanos se comprometem a ajudar o país a melhorar suas forças armadas, além de remanejar para a Polônia mísseis tipo Patriot e militares americanos, com o intuito de reforçar as defesas aéreas polonesas. Rússia Enquanto os EUA afirmam que o escudo irá proteger os países-membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) de possíveis ataques de longo alcance, Varsóvia vê a ameaça mais próxima e por isso exigiu reforço na defesa do país em troca de abrigar o escudo. A Rússia se opõe ao plano e afirma que a base poderia se transformar em alvo para um ataque nuclear e enfraquecer as defesas polonesas. Além disso, o país argumenta que a instalação de um sistema antimísseis americano no Leste Europeu "complica" a segurança global ao afetar o equilíbrio militar na Europa e estimula uma corrida armamentista. Os russos já haviam ameaçado apontar seus mísseis para a Europa caso os EUA instalassem partes de seu sistema de defesa antimísseis perto da fronteira com a Rússia. No entanto, Washington argumenta que o sistema irá proteger não só os Estados Unidos, mas a Europa contra mísseis e afirma que os alvos do sistema de defesa seriam países considerados perigosos, como o Irã. Segundo a correspondente da BBC Kim Ghattas, que acompanhou a viagem de Rice até a Polônia, o momento da assinatura do acordo - durante o conflito com a Geórgia - deixou os russos ainda mais furiosos. Segundo ela, a Rússia já alertou que a Polônia está se colocando em risco de ataque com essa negociação. Outro correspondente da BBC em Varsóvia, Adam Eston, afirma que tanto o momento escolhido para a assinatura do acordo quanto as exigências sobre a segurança e defesa do país feitas pela Polônia não contribuíram em nada para apaziguar Moscou. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.