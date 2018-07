Rice, McCain e três possíveis vices abrirão convenção republicana

Romney será formalizado como candidato a presidente em 30 de agosto, depois dos pronunciamentos da ex-secretária de Estado Condoleezza Rice, do senador John McCain, da governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, e de Mike Huckabee, que tentou sem sucesso ser o candidato presidencial do partido em 2008 --foi derrotado por McCain na disputa interna.

Rice, Haley e Susana Martínez, governador do Novo México, têm sido citados nas últimas semanas como possíveis vices de Romney.

Num aceno ao estratégico Estado de Ohio, seu governador, John Kasich, completa a lista de oradores da convenção.

A escalação dos oradores foi antecipada no jornal The Tampa Bay Times e confirmada na noite de domingo por funcionários do partido.

A lista deixa de fora três republicanos que vêm sendo apontados como favoritos para a chapa presidencial --os deputados Rob Portman e Paul Ryan, e o ex-governador de Minnesota Tim Pawlenty.

Romney continua se esquivando nos últimos dias de perguntas sobre seu candidato a vice.

(Reportagem de Sam Youngman)