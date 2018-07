Rice pede retirada imediata de tropas russas na Geórgia

A secretária americana de Estado, Condoleezza Rice, disse nesta sexta-feira que a Rússia deve retirar suas tropas do território da Geórgia e colaborar para que sejam enviados observadores internacionais para a região do conflito. Rice, que se encontrou em Tbilisi, capital da Geórgia, com o presidente georgiano, Mikhail Saakashvili, questionou o papel que a Rússia pretende desempenhar na política internacional. "Nossa tarefa mais urgente hoje é a retirada imediata das forças armadas russas e o retorno dessas forças para a Rússia", afirmou Condoleezza Rice, em uma entrevista coletiva. "Precisamos de observadores internacionais neutros." Em um discurso duro, assim como outro, feito horas antes pelo presidente americano, George W. Bush, ela reiterou o apoio americano à Geórgia e disse que a invasão russa terá "profundas implicações para a paz e a segurança" no mundo. "Temos de iniciar uma discussão sobre as conseqüências do que a Rússia fez. O presidente Bush se expressou muito bem quando disse que os russos buscaram integração em fóruns políticos, diplomáticos e econômicos, e que isto levanta a questão sobre qual papel a Rússia quer desempenhar realmente na política internacional", afirmou. "(Nós, os Estados Unidos), apoiamos a soberania da Geórgia, apoiamos sua independência, apoiamos sua integridade territorial, apoiamos sua democracia e seu governo democraticamente eleito. Esta é a posição dos Estados Unidos e em minhas discussões com meus colegas europeus é também a posição dos europeus." Durante uma reunião nesta sexta-feira com a chanceler alemã, Angela Merkel, o presidente russo, Dmitry Medvedev, ressaltou que "apenas a Rússia pode garantir os interesses e vidas dos que vivem nas regiões separatistas da Ossétia do Sul e Abecásia". O presidente russo ainda disse que não pretende abalar suas relações com outros países, mas que a Rússia precisa cumprir com seu mandato de paz nas regiões separatistas. Saakashvili No encontro de quatro horas com Rice, Saakashvili assinou o plano de paz de seis pontos proposto pelo presidente da França, Nicolas Sarkozy, que hoje encabeça a Presidência rotativa da União Européia. O presidente disse que o acordo não é "uma solução permanente" para o conflito. "Tenho de especificar que este não é um acordo de cessar-fogo, não é uma solução final. Estamos sob invasão russa e ocupação russa neste momento. E queremos encerrar a invasão e ocupação russa", disse o presidente georgiano. "Devemos avançar deste arranjo temporário para uma genuína força internacional de paz em substituição aos ocupantes e àqueles que querem problemas." "Hoje estamos encarando o diabo diretamente nos olhos. E hoje o diabo é muito forte, muito mal e muito perigoso", disse Saakashvili, em referência à Rússia. "Vamos reconstruir (o que foi destruído), queremos (os russos) fora. Quero que o mundo saiba que a Geórgia nunca vai admitir a ocupação de um só quilômetro quadrado de seu território soberano, nunca." Ele criticou também "alguns membros" da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), que em abril deste ano recusaram o início da adesão georgiana à aliança militar - um fator com potencial de dissuadir uma intervenção militar como a atual. "Não apenas eles (esses membros) nos negaram o plano de ação mas disseram ao mundo especificamente que estavam negando por conta de conflitos territoriais existentes na Geórgia, basicamente convidando à confusão." Incursão Mas, apesar das críticas, as tropas russas continuaram sua incursão pela Geórgia nesta sexta-feira. Há informações de que cinco caminhões russos montaram um posto de checagem na cidade de Kaspi, a apenas 35 km da capital da Geórgia, Tbilisi. A repórter da BBC em Tbilisi, Natália Antelava, disse que conversou com jornalistas estrangeiros que testemunharam a montagem do posto. Os russos continuam controlando a cidade estratégica de Gori, fora da Ossétia do Sul e a 70 km da capital georgiana, Tbilisi, depois que uma tentativa de patrulhamento conjunto com a polícia georgiana fracassou. Os russos dizem que já começaram a devolver o controle de Gori à polícia da Geórgia, mas insistem que a permanência das suas tropas na cidade é necessária para manter a lei e a ordem. Na cidade portuária de Poti, o repórter da BBC Richard Galpin contou ter visto tropas russas tomarem conta do porto, o maior do país, e destruído pelo menos seis navios militares georgianos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.