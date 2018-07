Ricky Martin assume homossexualidade O cantor porto-riquenho Ricky Martin (foto) admitiu que é homossexual em carta divulgada em seu site oficial. "Foi um processo muito intenso, angustiante e doloroso, mas também libertador", diz o texto do cantor de 38 anos. Martin, que fez sucesso como membro do grupo Menudo no início dos anos 1980 e depois partiu em carreira solo, tendo como seu maior hit Livin" la Vida Loca, havia negado repetidas vezes ser homossexual. Ele deu como motivo para a revelação o fato de estar escrevendo um livro de memórias. / AFP