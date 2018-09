Rihanna encerra 1º dia de Rock In Rio com 'Umbrella' Rihanna bem que se atrasou para o show de encerramento do primeiro dia de Rock in Rio. Entrou no palco quase duas horas depois do previsto. O público ensaiou uma vaia que logo foi abafada pela chegada da cantora. Sensual e provocativa, Rihanna não decepcionou os fãs.