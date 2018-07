RIM anuncia projeto para ajudar clientes na transição para BB10

A companhia espera que os novos aparelhos tragam os bons tempos de volta, mas o destino do BB10 dependerá em grande parte de empresas e governos ao redor do mundo que usam os aparelhos da RIM, cujo referencial são os dispositivos de segurança.

A canadense, que outrora liderava o mercado, perdeu terreno para o iPhone e smartphones que usam o Android, sistema operacional do Google que liderava o setor.

A RIM promete que os novos aparelhos serão mais rápidos e de uso mais amigável do que outros smartphones, além de um extenso catálogo de aplicativos, crucial para qualquer linha de novos produtos deste tipo.

Apesar de os celulares mais básicos da RIM ainda venderem bem em economias emergentes, as vendas dos modelos mais caros caíram muito, principalmente nos países desenvolvidos.

A empresa inicialmente planeja lançar só dois aparelhos com a nova plataforma --um celular com tela de toque e um com teclado QWERTY--, mas aposta neles para mudar essa tendência na RIM de vendas menores. O novo sistema operacional só roda em aparelhos novos.

A rápida adesão do BB10 por parte de governos e companhias minimizaria muito os receios dos investidores com a RIM, cujo destino --é o que muitos temem-- pode depender da recepção que a plataforma terá no mercado.

A RIM vai implantar o programa BlackBerry 10 Ready nos clientes corporativos ao longo dos próximos dois meses.

"Vamos procurar nossos clientes exaustivamente para ter certeza de que estão a par deste programa", afirmou Bryan Lee, à frente da divisão corporativa. "Ele será nossa principal forma de ajudar os usuários na transição para o BB10", afirmou.

(Por Euan Rocha)