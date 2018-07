RIM divulga parceiros de conteúdo para BlackBerry 10

A RIM anunciou os parceiros nesta segunda-feira, antes do lançamento de seus primeiros celulares baseados na muito aguardada --e também atrasada-- nova plataforma de smartphone, que pode ser a última chance da empresa de reconquistar o espaço perdido para o iPhone, da Apple.

As parcerias de conteúdo são uma parte crucial deste esforço, e analistas têm atribuído o sucesso do iPhone e dos dispositivos que operam com sistema Android, do Google, à ampla seleção de aplicativos e conteúdo oferecidos.

Apesar da divulgação, as ações da empresa caíam mais de 4 por cento pela manhã (horário local). O analista Michael Walkley, da Canaccord Genuity, disse que as parcerias não eram uma surpresa e que acionistas da RIM estavam provavelmente vendendo o papel para realizar lucros antes do lançamento.

"Até começarmos a ver os dispositivos vendidos a consumidores, a ação vai permanecer bastante volátil", disse Walkley.

A RIM afirmou que seu aplicativo de conteúdo BlackBerry World vai incluir um extenso catálogo de músicas, filmes e programas de televisão. A maior parte dos filmes estará disponível no dia em que forem lançados em DVD, além de disponibilização de séries de TV no dia seguinte à transmissão original.

