RIM diz que base de assinantes do BlackBerry chegou a 80 milhões

A maior parte dos analistas esperava que a RIM começasse a perder assinantes no trimestre recém-encerrado, à medida que rapidamente viu sua participação de mercado cair, especialmente na América do Norte, frente ao iPhone, da Apple, e o Galaxy, da Samsung.

Apesar de ceder espaço no importante mercado da América do Norte, a RIM tem sido capaz de aumentar a base de assinantes para seus dispositivos mais simples em mercados emergentes, onde usuários tem maiores limitações de custos e onde a plataforma de mensagens instantâneas do BlackBerry lhe dão uma vantagem.

A RIM deve anunciar seus resultados na quinta-feira para o trimestre terminado em 1o de setembro.

Às 14h30, as ações da companhia listadas em Toronto subiam mais de 4 por cento, para 6,45 dólares canadenses, enquanto as ações litadas na Nasdaq subiam 4,6 por cento, a 6,59 dólares.

O presidente-executivo da RIM, Thorsten Heins, disse em um evento de desenvolvedores em San Jose, Califórina, nesta terça-feira, que a companhia também está recebendo reações positivas sobre seus novos dispositivos BlackBerry 10 de operadoras que obtiveram as prévias dos novos smartphones.

O BlackBerry 10, que deve ser lançado no começo de 2013, rodará um novo sistema operacional o qual, segundo a RIM, será mais rápido e com uma interface mais suave, e uma melhor plataforma de aplicativos que são cruciais para o sucesso do dispositivo.

"O BlackBerry 10 é nosso mais importante lançamento da história. E é o lançamento mais empolgante que já tive na minha carreira", disse Heins.

