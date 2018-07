RIM obtém licença de segurança nos EUA para plataforma BlackBerry 10

A companhia informou que a plataforma BlackBerry 10 obteve a certificação FIPS 140-2, que permitirá que agências do governo utilizem os aparelhos, bem como a plataforma de administração que os controla, assim que os novos smartphones forem lançados.

A RIM, uma das pioneiras no setor de celulares inteligentes, vem perdendo espaço nos últimos anos diante de rivais mais ágeis como Apple e Samsung Electronics, que roubaram mercado da empresa com seus aparelhos mais rápidos e sofisticados.

O destino da RIM agora depende quase exclusivamente do desempenho da muito aguardada linha de aparelhos BB10.

No mês passado, a RIM anunciou o início de testes em operadoras de telefonia móvel com sua nova linha de aparelhos, com a qual a empresa espera reconquistar parte do mercado perdido para rivais como o iPhone, da Apple, e os celulares acionados pelo sistema operacional Android, do Google.

A empresa informou que esta é a primeira vez que os produtos BlackBerry obtêm certificação FIPS antes de lançados.

"Obter certificação FIPS para uma plataforma inteiramente nova, em curto prazo e antes de seu lançamento, é uma realização notável", afirmou o diretor de certificações de segurança da RIM, David McFarlane, em comunicado.

A certificação FIPS, conferida pelo National Institute of Standards and Technology, é um dos critérios mínimos estipulados para os produtos usados em agências do governo dos Estados Unidos e setores regulamentados que recolham, armazenem, compartilhem e disseminem informações confidenciais.

A aprovação garante a organizações preocupadas com a segurança --entre as quais alguns dos principais clientes da RIM, nos governos dos EUA e Canadá-- que os dados armazenados em celulares BB10 estão seguros e devidamente cifrados.

A RIM garantiu que a linha BlackBerry 10 será mais fácil de utilizar e permitirá administrar dados pessoais e profissionais separadamente no mesmo aparelho.

(Por Euan Rocha)