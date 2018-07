RIM registra imenso prejuízo e adia lançamento do Blackberry 10 A Research In Motion registrou nesta quinta-feira um prejuízo operacional mais acentuado do que o esperado, seu primeiro em oito anos, e adiou o lançamento da nova geração de smartphones BlackBerry até o início do ano que vem, num obstáculo potencialmente devastador para a empresa em dificuldades.