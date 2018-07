RIM revela BlackBerry 10 e muda nome para restaurar imagem

Os novos celulares BlackBerry 10 vão competir com o iPhone, da Apple, e aparelhos que operam com tecnologia Android, do Google. Ambos os rivais superaram o BlackBerry no mercado competitivo.

A RIM também está mudando o nome para BlackBerry, em uma medida para mudar sua imagem enquanto começa a promover uma nova leva de smartphones.

Os novos smartphones contam com navegadores mais rápidos, novos recursos, câmeras inteligentes e, ao contrário de modelos anteriores do BlackBerry, chegam ao mercado com uma grande biblioteca de aplicativos, incluindo serviços como o Skype e o popular jogo Angry Birds.

Ambos os novos aparelhos são elegantes modelos pretos, um com um pequeno teclado físico que a RIM transformou em sua marca registrada e um com uma pura tela sensível ao toque que parece muito com aqueles já produzidos por seus concorrentes.

Segundo o presidente-executivo da companhia, Thorsten Heins, os modelos com tela sensível a toque só chegarão às prateleiras norte-americanas em meados de março, enquanto no Reino Unido, o modelo já poderá ser adquirido na quinta-feira. Segundo o executivo, o atraso deve-se a testes com operadoras nos EUA.

Os aparelhos com teclados físicos serão disponibilizados globalmente em abril, afirmou o executivo.

Outros países também terão os dispositivos à medida que as operadoras completam os testes.

A RIM lançou seu primeiro BlackBerry como uma maneira para que ocupados executivos permanecessem em contato com seus clientes e seus escritórios, e a companhia rapidamente conquistou o mercado de seguros emails corporativos e governamentais.

Mas os holofotes se apagaram à medida que cresceu a competição de rivais como a Apple e o sistema operacional Android, do Google. O BlackBerry agora está bem atrás na corrida por fatia de mercado, com uma participação de 3,4 por cento no quarto trimestre, frente a 20 por cento há três anos.

Na América do Norte, o mercado que estabelece as tendências tecnológicas para o resto do mundo, a fatia de mercado da RIM no quarto trimestre caiu para 2 por cento, contra mais de 40 por cento três anos atrás.

As ações da empresa na Bolsa de Valores de Toronto, entretanto, despencavam mais de 6 por cento às 14h13, cotadas a 14,67 dólares canadenses.