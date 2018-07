RIM tem prejuízo menor que o esperado, mas base de usuários cai

A companhia vendeu 6,9 milhões de smartphones no trimestre, mesmo com a base caindo para cerca de 79 milhões de usuários ante cerca de 80 milhões no período encerrado em 1o de setembro.

O recuo fez as ações da empresa despencarem mais de 10 por cento após o fechamento dos mercados na quinta-feira, também pressionadas por comentário da empresa de que irá alterar seu modelo de receita de serviços.

Excluindo eventos não recorrentes relacionados à reestruturação, a RIM teve prejuízo operacional de 114 milhões de dólares, ou 0,22 dólar por ação, no terceiro trimestre fiscal encerrado em 1o de dezembro.

Analistas, em média, esperavam prejuízo de 0,35 dólar por ação, segundo pesquisa da Thomson Reuters I/B/E/S.

A RIM, que espera retomar o rumo do crescimento com o lançamento da linha BlackBerry 10 no próximo mês, teve lucro líquido de 9 milhões de dólares, ou 0,02 dólar por ação. Um ano antes, o lucro líquido havia sido de 265 milhões de dólares, ou 0,51 dólar por papel.