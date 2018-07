RIM terá BB10 no Brasil só após meados de março

O presidente-executivo da RIM, Thorsten Heins, anunciou nesta quarta-feira que a empresa está mudando seu nome para BlackBerry, em evento de lançamento em Nova York de dois novos aparelhos da nova linha BlackBerry 10, considerados essenciais para o futuro da companhia.

O lançamento no Brasil deve acontecer somente após meados de março, considerando que a empresa ainda precisa fechar contratos com as operadoras de telefonia e testar todos os ajustes, como conexão à Internet móvel de quarta geração e tradução integral do novo sistema operacional.

"A gente não tem uma data fechada ainda, mas a gente já está trabalhando com as operadoras, com as certificações que têm que ser feitas para lançar (os produtos)", afirmou Stricker à Reuters por telefone nesta quarta-feira.

Segundo ele, os lançamentos na América Latina começarão com a Venezuela em 12 de março, e depois avançará para outros países. O aparelho chega do Reino Unido na quinta-feira, enquanto os EUA devem recebê-lo em meados de março.

A RIM negocia com "todas as operadoras" de telefonia para apoiar o produto, e a reação delas, ao que tudo indica, será favorável para a empresa, que busca voltar aos anos áureos quando era a principal fabricante de smartphones mundial.

"A gente está trabalhando com todas (as operadoras), o feedback tem sido muito positivo, mas não tem ainda nada fechado e esperamos ter todas nos apoiando", disse o executivo.

As operadoras são as principais vendedoras de aparelhos celulares do chamado segmento de "high end", que cobra preços maiores mas são mais sofisticados --ambos os aparelhos lançados nesta quarta-feira, um inteiramente com tela sensível ao toque e outro que inclui teclado, se encaixam nesta linha de produtos.

Mas a BlackBerry também vai utilizar suas "boas" relações com varejistas nacionais para vender aparelhos mais simples, de nível médio e de entrada, da família BB 10 no país, quando forem lançados.

Desta forma, segundo Stricker, o país terá todos os produtos BB10, desde os mais simples até os mais sofisticados, onde o mercado de smartphones tem crescido dois dígitos e deve ultrapassar 20 milhões de unidades neste ano.

(Por Sérgio Spagnuolo, no Rio de Janeiro)