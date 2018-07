Rinha de galo rende multados de R$ 2 mi em SP

As mais de 100 pessoas que estavam na rinha fugiram a pé ou de carro quando os policiais militares chegaram ao local. Segundo a SSP, uma delas chegou a cair de um telhado e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Entre os 72 galos apreendidos, dois estavam na arena em combate no momento do flagrante.

As pessoas que estavam na rinha foram multadas por maus tratos em R$ 37 mil cada uma, somando R$ 2,405 milhões, segundo a SSP. Um dos responsáveis pela rinha disse que já tinha sido autuado pelo menos duas vezes por esse crime.

Dois adolescentes que foram levados à delegacia disseram que estavam apenas olhando a rinha e foram liberados. Foram apreendidos vários apetrechos que pertencem à rinha, como biqueiras de borracha, balanças e cronômetros. O dinheiro das apostas, R$ 6.240, também foi apreendido.

Foi registrado um boletim de crueldade contra animais. O proprietário foi designado como fiel depositário das aves, que foram recolhidas no dia seguinte, com a equipe de perícia técnica do Instituto de Criminalística, de acordo com a SSP.