Rinoceronte tem chifre retirado em cirurgia Centenas de rinocerontes morrem por ano na África do Sul por causa da retirada dos chifres (considerados afrodisíacos e vendidos no mercado negro), muitas vezes por hemorragia. Para evitar a ação dos caçadores, um veterinário do Parque Kruger tem feito cirurgias para tirar os chifres dos animais.