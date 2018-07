Rio: 2 vítimas teriam morrido em desabamento de prédio O prédio comercial que desmoronou no Rio teria 18 andares e possuiria uma agência bancária e uma padaria no térreo. O desmoronamento teria ocorrido por causa de uma explosão. As ruas em volta do edifício estão interditadas. A Defesa Civil foi acionada e bombeiros comandam os serviços de socorro. A Polícia Militar também está no local. Não se sabe o número de vítimas, mas testemunhas dizem que pessoas estavam dentro do prédio. Duas pessoas teriam morrido, mas não há confirmação.