Rio+20 contará com 18 mil homens na segurança Cerca de 18 mil homens serão diretamente empregados no esquema de segurança da Rio+20. Nesse total estão incluídos militares do Exército, Marinha e Aeronáutica, agentes das Polícias Federal, Rodoviária Federal, Civil e Militar do Estado do Rio, além do Corpo de Bombeiros e da Guarda Municipal da capital.