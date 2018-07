Rio+20 é tema de aniversário da ONU Amanhã a Organização das Nações Unidas (ONU) celebra 66 anos. E a cerimônia de comemoração no Brasil neste ano será dedicada à preparação da Rio+20, a conferência sobre desenvolvimento sustentável que será realizada em junho de 2012 no Rio de Janeiro e marca os 20 anos da Eco-92. Para Ban Ki-moon, secretário-geral da ONU, o mundo enfrenta desafios que precisam ser tratados com urgência. "Precisamos fazer escolhas difíceis, suprir as necessidades de hoje, enquanto investimos nas pessoas, no planeta e na promessa do amanhã." / AFRA BALAZINA, com AGÊNCIAS