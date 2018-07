Rio+20 ganha página no site estadão.com.br

O Grupo Estado estreia hoje em seu site uma página dedicada à cobertura especial da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20.

A página trará notícias diárias, análises, entrevistas, documentos oficiais e programação, além de vídeos, áudios e imagens relacionadas ao evento. O site unirá a produção dos repórteres do portal, do jornal, da Agência Estado e da rádio Estadão ESPN. O material editado desde o fim do ano passado sobre o evento também estará disponível. Entre os dias 13 e 22 de junho, data da realização da conferência, a página terá cobertura em tempo real.

Até o fim da Rio+20, a página oferecerá uma seção fixa com as reportagens que saíram no Estado em 1992, durante a Eco-92. O objetivo é mostrar como os temas ambientais foram discutidos e cobertos pelo jornal há 20 anos.

A cobertura do Grupo Estado incluirá ainda cadernos especiais - nesta quarta-feira, o caderno mensal Planeta trará um debate sobre a marca que o País, como anfitrião, pretende deixar na conferência. A edição de maio do caderno também abordará temas relacionados à Rio+20.

Debates. Amanhã, ocorre o segundo encontro do Debates Radar Rio+20, parceria do Instituto Socioambiental (ISA), do Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas (GVces), do Instituto Vitae Civilis e da Rádio Estadão ESPN. O tema será energias.

Estarão presentes José Goldemberg, professor da Universidade de São Paulo (USP) e ex-ministro do Meio Ambiente, e Sérgio Leitão, diretor de campanhas do Greenpeace Brasil.

Na quarta-feira, um debate com apoio da rádio no anfiteatro do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP discutirá governança e inclusão social na Rio + 20.

O encontro reunirá especialistas do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental da USP. Na ocasião será lançado o livro Governança da Ordem Ambiental Internacional e Inclusão Social, organizado pelo professor Wagner Costa Ribeiro.