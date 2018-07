Rio+20 joga para o futuro ações para salvar o mundo

A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, terminou na sexta-feira deixando um rastro de críticas das organizações não governamentais - que consideraram o documento final pouco ambicioso - e um legado que só deverá mostrar resultados a partir de 2015.

Em sua maior parte, o documento "reafirma" compromissos de conferências anteriores. Entre eles, os princípios da Eco-92. Um resultado comemorado pelo Brasil, visto que havia pressão para rever alguns desses princípios - em especial, o das "responsabilidades comuns, porém diferenciadas", segundo o qual os países ricos se comprometem a transferir recursos para os mais pobres investirem no desenvolvimento sustentável.

Mas a declaração final, intitulada O Futuro que Queremos, deixou no ar uma certa frustração. Reafirmar o que já foi acordado 20 anos atrás deveria ser o ponto de partida da conferência, não uma de suas principais conquistas.

O resultado mais concreto da Rio+20 só vai começar a aparecer em 2015, depois do fim do mandato da presidente Dilma Rousseff. Daqui a três anos, as Nações Unidas deverão apresentar metas de desenvolvimento sustentável a serem perseguidas por todos os países, assim como a origem do dinheiro para ajudar os países mais pobres a cumprirem os chamados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

A pergunta que fica é por que foi convocada uma conferência de alto nível para jogar qualquer decisão para frente. Parte da resposta se deve ao modelo das conferências de cúpula da ONU, cujo documento final exige sempre aprovação por consenso. Basta um dos 193 países da ONU não aceitar um parágrafo para gerar o impasse. Por isso, fechar o texto final exige negociações complexas e demoradas.

A estratégia brasileira, diante do possível impasse, foi costurar um texto-base que não ameaçasse o resultado final da conferência. Isso implicaria evitar temas polêmicos e metas numéricas. Embora a diplomacia brasileira, responsável pelo comando das negociações, tenha sido elogiada, ONGs e até algumas delegações estrangeiras criticaram a pressa do País em fechar o texto antes da reunião dos chefes de Estado e de governo, nos últimos três dias da Rio+20. A avaliação é que as negociações chegaram ao limite - e a opção foi por evitar qualquer risco.

Negociadores brasileiros reconheceram que se frustraram pela Rio+20 não ter conseguido obter pelo menos a indicação dos temas a serem tratados pelas futuras metas. Faltou consenso em relação a isso, sobretudo pela dificuldade em discutir compromissos em relação à redução das emissões de gases de efeito estufa.

No jargão diplomático, a presidente Dilma Rousseff afirmou que a Rio+20 é uma conferência de partida, ou seja, que lança processos para que alguns assuntos - como os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - sejam tratados e definidos nos próximos anos. Mas é sempre bom lembrar que a própria Eco-92 também foi em si uma conferência de partida, ao criar convenções para discutir questões como mudanças climáticas e biodiversidade. Dela praticamente nada se concretizou até hoje, e sobre isso ninguém tem nem coragem de dizer nada em contrário.

Em meio ao clima de frustração, no último dia da conferência foi anunciado que a Rio+20 rendeu cerca de 700 compromissos voluntários entre ONGs, empresas, governos e universidades. Isso significa um investimento de US$ 513 bilhões para ações de desenvolvimento sustentável nos próximos dez anos. Foi talvez, o melhor resultado da conferência.