Rio+20 reafirma o passado e adia decisões para o futuro

É difícil explicar qual foi o resultado prático da Rio+20. "Um ponto de partida", "uma agenda para o século 21", "uma plataforma para o desenvolvimento sustentável", foram alguns termos usados por políticos e diplomatas para descrever o legado da conferência. O documento final, intitulado O Futuro que Queremos, tem 49 páginas, com 283 parágrafos, organizados em seis capítulos: Nossa Visão Comum, Renovação dos Compromissos Político, Economia Verde, Estrutura Institucional, Estrutura de Ação e Meios de Implementação. Cada parágrafo traz algum tipo de afirmação, em que os países reconhecem algum problema, se comprometem com algum ideal ou - em alguns casos - com alguma ação específica.

Em sua maior parte, o documento "reafirma" compromissos de conferências anteriores. Entre eles, os princípios da Eco-92. Um resultado comemorado pelo Brasil, visto que havia pressão para rever alguns desses princípios - em especial, o das "responsabilidades comuns, porém diferenciadas". Mas que deixa no ar uma certa frustração. Reafirmar o que já foi acordado 20 anos atrás deveria ser o ponto de partida da conferência, não uma de suas principais conquistas.