Rio + 20 reforçará imagem de expansão sustentável A Conferência Rio+ 20, que acontecerá de 20 a 22 de junho próximo, no Rio de Janeiro, será um espaço para o Brasil mostrar ao mundo sua experiência de crescimento sustentado, afirmou nesta segunda-feira a ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, durante a reunião ministerial, no Palácio do Planalto, convocada para a apresentação das linhas gerais do governo para o presente ano.