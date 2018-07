Rio+20 reúne samba e cantos indígenas

Com uma hora de atraso, os 52 índios chegaram em um ônibus e foram recebidos com uma faixa onde se lia Edju Pora, que quer dizer bem-vindo em português. Ao som de Doce Refúgio, um grupo de pagode animava o encontro. Já no palco, Eduardo Paes saudou o grupo destacando que a cidade do Rio é uma cidade que acolhe a diversidade. "É uma grande satisfação ter todos vocês na Cidade Maravilhosa. É uma honra receber a Rio+20 com tribos indígenas. Aqui, no Cacique de Ramos, estamos juntando duas culturas", disse.

Emocionado, Bira destacou a identificação do índio com o carnaval brasileiro. "É um momento muito importante na história do Cacique. Quero agradecer ao prefeito e ao cacique por terem nos dados essa possibilidade deste momento histórico na cultura brasileira", disse.

O cacique Marcos Terena presenteou o prefeito com um chapéu de capim-limão e uma pordona, instrumento típico de uso nas guerras. O presidente do bloco distribuiu pandeiros (com a logo do Cacique) para alguns membros do grupo. Dentre os índios estavam presentes também líderes das etnias do Peru, Equador e Chile.

Antes de os índios fazerem um ritual em sinal de boas vindas, que teve a participação do prefeito, o cacique aproveitou para reafirmar o desejo da realização da primeira edição dos Jogos Mundiais Indígenas, que pode acontecer em 2013 com a presença de etnias originadas de mais de 12 países. "Nós temos compromisso com o prefeito e queremos que no ano que vem seja realizada aqui a primeira edição dos Jogos Mundiais Indígenas", disse.